The Brutalist, Sebastian Stan e Vanessa Kirby tra le star del film di Brady Corbet

Sebastian Stan e Vanessa Kirby sono entrati a far parte del cast di The Brutalist, il nuovo film di Brady Corbet, insieme ad altre star come Joel Edgerton, Marion Cotillard e Mark Rylance. Corbet ha scritto il film insieme alla compagna Mona Fastvold, che presenterà il suo ultimo film proprio nell'attuale Mostra di Venezia.

The Brutalist racconterà trent'anni di vita di un architetto visionario di nome László Toth (Joel Edgerton) e sua moglie Erzsébet (Marion Cotillard) che fuggono dall'Europa del Dopoguerra per ricostruire la propria eredità e assistere alla nascita dell'America contemporanea.

Le loro vite vengono cambiate drasticamente dall'avvento di un misterioso e ricco cliente (Mark Rylance).



La produzione dovrebbe partire a gennaio 2021 e viene descritta 'una saga epica e una storia d'amore non convenzionale'. Il film verrà girato in lingua inglese, yiddish, ungherese e un po' in italiano. Brady Corbet ha debuttato alla regia nel 2015 con il film The Childhood of a Leader - L'infanzia di un caso, con protagonista Robert Pattinson.

L'ultimo film diretto da Corbet è invece Vox Lux, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2018, con protagonista il premio Oscar Natalie Portman.

Su Everyeye trovate la recensione di Vox Lux e la recensione di The Childhood of a Leader - L'infanzia di un caso, i due film con i quali Brady Corbet ha conquistato la critica, che l'ha definito uno dei giovani registi più interessanti degli ultimi anni.