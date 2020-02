All The Bright Places, il trailer del film Netflix con Elle Fanning e Justice Smith

Elle Fanning e Justice Smith sono Violet Markey e Theodore Finch nel trailer di All The Bright Places, la trasposizione Netflix del romanzo Young Adult di Jennifer Nevin.

Netflix porta in scena ancora un altro celebre tassello della letteratura Young Adult contemporanea con l'adattamento filmico di All The Bright Places, diretto da Brett Haley (The Hero, Hearts Beat Loud), e ne diffonda il primo trailer.

"All The Bright Places racconta la storia di Violet Markey (Elle Fanning), e Theodore Finch (Justice Smith), il cui incontro l'una con l'altro cambierà per sempre la vita di entrambi. Nel combattere e cercare di portare al meglio le cicatrici fisiche ed emotive del loro passato, i due ragazzi scoprono che anche i luohi e i momenti che sembrano meno rilevanti hanno invece un loro significato. Questo coinvolgente dramma regala un approccio innovativo e umano all'esperienza della malattia mentale, il suo impatto sulle relazioni e la bellezza dell'influenza del primo amore, che non svanisce mai del tutto".

La sceneggiatura è stata scritta dalla stessa Niven e da Liz Hannah, e il film sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 28 febbraio.

Nel cast anche Luke Wilson, Virginia Gardner, Kelli O’Hara, Lamar Johnson, Sofia Hasmik, Felix Mallard, Alexandra Shipp e Keegan-Michael Key.