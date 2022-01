The Bricklayer, Aaron Eckhart entra nel cast del thriller prodotto da Gerard Butler

Aaron Eckhart è stato scelto come protagonista del nuovo film thriller d'azione di Renny Harlin, intitolato The Bricklayer. Si tratta di un genere a lui molto familiare. Tra gli ultimi lavori di Eckhart c'è infatti Ambush, pellicola del medesimo genere.

Nel gruppo di produzione, che comprende anche la Millennium Media, c'è anche un collega con cui Eckhart ha già collaborato su Attacco al Potere: Gerard Butler. Questa volta il celebre attore vestirà dei panni diversi, e sarà nel team organizzativo. Le riprese del film inizieranno a Marzo, e si svolgeranno negli studi della Millennium in Grecia per poi spostarsi a Nu Boyana in Bulgaria. Secondo la casa di produzione si tratta di un'opportunità incredibile per lanciare un nuovo franchise. Staremo a vedere.

La sceneggiatura è stata scritta da Hannah Weg e Matt Johnson, e si concentra su un ricatto che sta mettendo con le spalle al muro la CIA, ritenuta ingiustamente responsabile dell'assassinio di giornalisti stranieri. Questa spinosa situazione costringerà l'agenzia di spionaggio a provare a riportare sul terreno il suo agente più bravo ma allo stesso tempo ribelle, ormai in pensione. Cosa accadrà?

"La sceneggiatura di Bricklayer ha una combinazione poco comune di personaggi ben stratificati, trama complicata e azione propulsiva" ha dichiarato il regista Harlin. "Dopo aver passato cinque anni in Cina, sono felicissimo di tornare a girare un thriller d'azione hollywoodiano di alto livello. Se c'è qualcosa che porto con me dai miei tre film cinesi, è quanto importanti siano le emozioni sentite profondamente. In Aaron Eckhart ho visto un attore drammatico di alto livello, che ha anche la fisicità e il fascino per dare vita a questo iconico personaggio". Sembra che ci sarà da divertirsi.