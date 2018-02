The Breaker Upperers, ecco il trailer della nuova commedia prodotta da Taika Waititi

Reduce dal clamoroso successo di, il regista neozelandesetorna nelle vesti di produttore con, una commedia originale il cui trailer è stato pubblicato in data odierna.

La pellicola è stata scritta e diretta da Jackie van Beek e Madeleine Sami, e vedrà quest'ultime nei panni di Jen e Mel, due migliori amiche ormai quarantenni che decidono di fondare un'agenzia il cui scopo è quello di far scoppiare le coppie su commissione. Qaundo una delle sue di troverà ad essere coinvolta emotivamente, però, la loro amicizia inizierà ad essere messa in discussione.

The Breaker Upperers debutterà al SXSW di marzo ed uscirà in Nuova Zelanda e in Australia a maggio. Al momento non si conoscono dettagli circa una probile uscita negli States. Nel cast della commedia distrbuita da Piki Films troviamo anche James Rolleston, Celia Pacquola e Ana Scotney.

Vi ricordiamo che le due attrici neozelandesi hanno collaborato con Taika Waititi in What We Do in the Shadows, commedia a tinte horror del 2014, che ha incassato 6,9 milioni di dollari a fronte di un budget di appena un milione. Di recente è stato dato il via libera al pilot del reboot televisivo che verrà trasmesso sul network FX.