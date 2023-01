The Brave and the Bold è il nuovo film di Batman: 'Sarà la storia di suo figlio'

James Gunn ha finalmente cominciato a mettere le mani sul suo DC Universe: il regista di The Suicide Squad sembra avere le idee ben chiare al riguardo e, se alcuni progetti andranno avanti indipendentemente (vedi The Batman e Joker), in altre situazioni ci sarà da ripartire da zero. Questo The Brave and the Bold, ad esempio.

Contestualmente ai grandi annunci targati DC Universe diffusi pochi minuti fa, Gunn ha infatti annunciato un nuovo film di Batman ispirato proprio alla run di Grant Morrison edita dal 2009 al 2011: ma a chi toccherà, stavolta, indossare il pesantissimo mantello del giustiziere mascherato di Gotham?

"Sarà un'introduzione al Batman del DC Universe. Non è Robert Pattinson, non è Ben Affleck. Con Robert stiamo lavorando insieme a Matt Reeves su The Batman - Parte II, mentre con Ben stiamo collaborando... Lui ci tiene molto a essere parte del team che si occuperà di mettere insieme i pezzi, vuole dirigere uno dei nostri progetti e noi siamo entusiasti della cosa, ma questa sarà la storia di Damian Wayne, il figlio di Batman della cui esistenza noi non sappiamo nulla per i primi 8-10 anni della sua vita" ha spiegato James Gunn.

Cosa ve ne pare? Credete che un'idea del genere possa effettivamente regalare nuova linfa al Bruce Wayne del grande schermo? Diteci la vostra nei commenti! Batman a parte, intanto, Superman: Legacy è invece il nuovo film di Superman targato DC Universe.