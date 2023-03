The Brave and the Bold, una fan art immagina Jensen Ackles nel ruolo di Batman!

Tra i vari progetti DC annunciati da James Gunn e Peter Safran spicca un film su Batman, dal titolo The Brave and the Bold, con protagonisti Bruce Wayne e suo figlio Damian Wayne. Ovviamente sul web i fan si sono scatenati nel proporre nomi di attori plausibili per interpretare il protagonista e un nome in particolare è emerso.

Si tratta di Jensen Ackles, star di Supernatural e The Boys, che un artista ha scelto per la sua fan art di The Brave and the Bold proprio per il ruolo dell'Uomo Pipistrello.



Nella fan art Ackles indossa un costume che ricorda il look Rebirth con il consueto cappuccio e gli occhi totalmente bianchi.

Al momento non ci sono segnali su Jensen Ackles come nuovo Batman ma certamente il suo nome è tra quelli maggiormente apprezzati dai fan, che cercano in qualche modo di influenzare le scelte di Gunn e Safran. Inoltre, ci sono attori che propongono spontaneamente la loro candidatura: Jamie Campbell Bower vorrebbe essere lo Spaventapasseri e non ha nascosto il suo desiderio di entrare nel cast.



Il prossimo film DC in uscita sarà Shazam! Furia degli Dei, con il ritorno di Zachary Levi e Asher Angel nei panni di Shazam e Billy Batson.

Nel cast anche Jack Dylan Grazer, Rachel Zegler e Adam Brody.



I fan di Batman non si sono limitati a Jensen Ackles ma hanno creato anche una fan art di Daisy Ridley nel ruolo di Catwoman.