The Boys in the Boat, si rema a tutta forza nel trailer del film di George Clooney!

Si avvicina sempre di più la data del debutto nelle sale del nuovo film diretto da George Clooney, The Boys in the Boat, tratto dal libro di Daniel James Brown. A pochi messi dall’uscita è finalmente stato condiviso il primo trailer dell’opera biografica sulla squadra di canottaggio statunitense capace di vincere l’oro alle olimpiadi del 1936.

Dopo aver parlato dell’annuncio della data d’uscita di The Boys in the Boat, torniamo a parlare del film diretto e prodotto da George Clooney per mostrarvi l’intenso ed emozionante primo trailer dell’adattamento del libro del 2013.

La trama dell’opera ripercorre la storia dell’equipaggio formato da otto studenti che, nonostante le avversità e le poche possibilità di successo, riesce ad ottenere in modo del tutto inaspettato un posto alle olimpiadi di Berlino del 1936 in un crescendo di emozioni e successo diventato parte della storia americana e dello sport a stelle e strisce e ambientato in un momento politico ed economico assolutamente particolare e incredibilmente difficile.

Nel trailer è chiaro il tono del film, deciso a rifarsi all’epica statunitense legata al mondo sportivo e alla rinascita di uomini che, sommersi dalle difficoltà, riescano a raggiungere risultati incredibili grazie alla determinazione e alla bravura nel lavorare a livello di singoli e di squadra.

In attesa di poter vedere in sala il film di Clooney, vi lasciamo al trailer e alla notizia che Courtney Henggeler è presente nel cast di The Boys in the Boat.