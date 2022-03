The Boys in the Boat: Courtney Henggeler nel cast del film di Clooney

Dopo il primo annuncio del cast di The Boys in the Boat, il nuovo film di George Clooney, arriva oggi la notizia che vede Courtney Henggeler aggiungersi alla schiera di attori della pellicola.

L'attrice, conosciuta soprattutto per il suo ruolo in Kobra Kai, ha firmato per recitare nel nuovo film diretto da George Clooney per MGM, Spyglass Media Group e Smokehouse Pictures. In Kobra Kai, lo show Netflix basato sui film di "The Karate Kid" di Robert Mark Kamen, la Henggeler interpreta Amanda LaRusso, la potente moglie del Daniel di Ralph Macchio. Intanto, la quarta stagione di Kobra Kai si è conclusa tra pro e contro.

The Boys in the Boat sarà invece sceneggiato da Mark L. Smith (The Midnight Sky, The Revenant). Basato sull'omonimo libro del 2013 dell'autore bestseller numero 1 del New York Times Daniel James Brown, racconta la storia trionfante della sfavorita squadra di canottaggio maschile dell'Università di Washington, che ha sbalordito il mondo vincendo l'oro alle Olimpiadi di Berlino del 1936. Henggeler interpreterà Hazel Ulbrickson, moglie dell'allenatore Edgerton Ulbrickson, che guiderà la squadra alla gloria.

Oltre alla Henggeler, il cast comprende Joel Edgerton, Callum Turner, Jack Mulhern, Sam Strike, Luke Slattery, Thomas Elms, Tom Varey, Bruce Herbelin-Earle, Wil Coban e Hadley Robinson.