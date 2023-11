The Boys in the Boat: cosa si dice del nuovo film diretto da George Clooney

L'attore e regista premio Oscar George Clooney è pronto a tornare alla regia con The Boys in the Boat, adattamento cinematografico del romanzo Erano ragazzi in barca di Daniel James Brown, che racconta la storia della squadra statunitense di canottaggio che vinse la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Berlino 1936.

Il film non verrà distribuito prima del giorno di Natale negli Stati Uniti ma circola già qualche indiscrezione sul film.



Come riporta World of Reel tramite una fonte, pare che The Boys in the Boat sia "quadrato e molto familiare o tradizionale nell'ambito dei film sportivi ma è molto ben fatto. Il miglior Clooney da molto tempo [...] è sicuramente il suo miglior film dai tempi di Good Night and Good Luck. È un tipo di film anni '90 e lo adoro per questo. Semplicemente regolare, affidabile, autentico e profondamente sentito ovunque. Non avevo prestato attenzione a Callum Turner prima: è eccellente. Idem Joel Edgerton. Idem Hadley Robinson. La regia di Clooney, la sceneggiatura di Mark Smith, la fotografia di Martin Ruhe (adoro le candele ambrate) e la colonna sonora di Alexandre Desplat... Tutto funziona perfettamente".



Lo scorso mese è stato pubblicato un trailer di The Boys in the Boat, che ha attirato le attenzioni dei fan di Clooney, tornato dietro la macchina da presa a due anni di distanza dall'ultima regia, Il bar delle grandi speranze, con Ben Affleck e Tye Sheridan.



Nel 2011 si parlò di una possibile trasposizione cinematografica di Kenneth Branagh, quando il libro ancora non era uscito.