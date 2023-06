The Boys in the Boat, annunciata la data d'uscita del nuovo film di George Clooney

MGM ha annunciato ufficialmente la data d'uscita nelle sale cinematografiche del prossimo film diretto dal premio Oscar George Clooney, che torna dietro la macchina da presa a due anni di distanza dall'ultimo suo lavoro nelle vesti di regista, Il bar delle grandi speranze, con Tye Sheridan e Ben Affleck.

The Boys in the Boat verrà distribuito in sala dal prossimo 25 dicembre, dopo gli ottimi riscontri dei test screening e con l'obiettivo di raggiungere le famiglie, che durante il periodo natalizio affollano maggiormente i cinema. Nel 2011 Kenneth Branagh doveva girare The Boys in the Boat ma poi il progetto finì nel dimenticatoio.

Il film è basato sul bestseller del New York Times di Daniel James Brown che racconta la storia del team di canottaggio dell'Università di Washington del 1936 che gareggiò per l'oro ai Giochi Olimpici di Berlino. Un gruppo di perdenti al culmine della Grande Depressione mentre vengono spinti sotto i riflettori e affrontano rivali d'élite provenienti da tutto il mondo.



La lista degli interpreti del film comprende Joel Edgerton, Chris Diamantopoulos, Callum Turner, Jack Mulhern, Sam Strike, Luke Slattery, Thomas Elms e Tom Varey. Anche Courtney Henggeler nel cast di The Boys in the Boat, che si preannuncia come uno dei film più importanti nella carriera registica di Clooney.



Vi terremo aggiornati sulle ulteriori notizie riguardanti il nuovo film di George Clooney.