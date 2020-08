The Boys in the Band, prime immagini ufficiali del film Netflix prodotto da Ryan Murphy

Prima è arrivato The Politician, poi Hollywood, successivamente l'annuncio di Ratched - in uscita a settembre - e adesso le primissime immagini ufficiali di questo nuovo e interessante The Boys in the Band, primo lungometraggio prodotto dal prolifico e talentuoso Ryan Murphy per l'ormai partner consolidato Netflix.

Basato sull'omonima commedia di Broadway di Mart Crowley, molto nota in America, la storia del film in uscita anche lui a settembre ruota intorno a un gruppo di amici gay che si riuniscono per festeggiare insieme il compleanno di uno di loro, solo per vedere ribaltata completamente la serata quando il compagno di stanza forse represso dell'ospite si presenta senza invito.



A dirigere l'adattamento filmico di The Boys in the Band c'è Joe Mantello, che aveva già diretto la rappresentazione teatrale, così da donare anche continuità e coerenza all'opera stessa. Non è comunque la sua prima collaborazione con Murphy, avendo lavorato con lui sia in The Normal Heart sia in Hollywood.



Il ricco cast - che potete ammirare in foto - comprende Jim Parsons, Zachary Quinto, Matt Boomer, Andrew Rannels, Charlie Carver, Robin de Jesus, Brian Hutchinson, Michael Benjamin Washginton e Tuc Watkins.

