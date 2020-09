The Boys in the band, Jim Parsons fa gli onori di casa nel trailer del nuovo film Netflix

Dopo le prime immagini ufficiali, Netflix ha pubblicato nella giornata di mercoledì il trailer di The Boys in the band, film prodotto da Ryan Murphy, adattamento dell'omonimo spettacolo di Broadway, vincitore nel 2019 del Tony Award per il miglior revival di un'opera teatrale. Il colosso dello streaming ha rivelato anche la data di uscita del film.

The Boys in the band sarà in streaming dal prossimo 30 settembre. Protagonista del film è Jim Parsons, che dopo aver lasciato il ruolo di Sheldon Cooper in The Big Bang Theory aveva già lavorato con Murphy in Hollywood. Il film ruota intorno a un gruppo di amici che si riuniscono per una festa di compleanno. Nelle immagini del trailer, che si possono vedere anche in calce alla notizia, Jim Parsons è Michael, il padrone di casa, uno sceneggiatore alcolizzato che organizza il party in onore dell'amico Harold (Zachary Quinto).

Gli altri interpreti di The Boys in the band sono Matt Bomer, Andrew Rannells, Charlie Carver, Robin DeJesús, Brian Hutchison, Michael Benjamin Washington e Tuc Watkins, tutti, come lo stesso Parsons, già presenti nel cast dello spettacolo teatrale.

Il film, definito un "gay drama", è diretto da Joe Mantello ed è il secondo adattamento della pièce di Mart Crowley, dopo quello firmato da William Friedkin nel 1970. Secondo la sinossi ufficiale, "Quella che inizia come una serata di bevute e risate viene sconvolta quando Alan [Hutchison], il compagno di stanza etero al college di Michael, si presenta inaspettatamente e ogni uomo è sfidato ad affrontare verità a lungo sepolte che minacciano le fondamenta del gruppo."

Per il prolifico Ryan Murphy si tratta del primo lungometraggio, mentre su Netflix è in arrivo anche la serie Ratched, altra sua produzione.