The Boys, Eric Kripke loda Kevin Feige e il MCU: 'Incredibili nel costruire universi'

Mentre The Boys 3 si è appena concluso, e su Amazon Prime Video è già disponibile lo spin-off animato Diabolical, un altro spin-off di The Boys è attualmente in fase di sviluppo, e ora più che mai Eric Kripke non può che apprezzare il lavoro di Kevin Feige nel costruire un universo transmediale come il MCU.

Il papà del The Boys televisivo sta lavorando sodo per espandere il franchise e regalarci molte più ore di intrattenimento di qualità, ma come lui stesso osserva, è molto più facile a dirsi che a farsi.

Ad esempio, sullo spin-off live-action ambientato al college, Eric Kripke afferma "Voglio dire, è un angolo diverso di uno stesso mondo, ed ha delle problematiche e tematiche differenti, ma è di sicuro interessante".

Tuttavia non è certo semplice far sempre tornare i conti, qualcosa che finora è riuscito invece particolarmente a qualcuno: i Marvel Studios, capitanati da Kevin Feige.

"Riconosco grandi meriti a Kevin Feige perché adesso che ci stiamo addentrando in questa costruzione du mondi e universi e stiamo cercando di farlo come si deve, ci rendiamo conto di quanto sia complicato. Non potete immaginare quanto tempo impieghiamo solo nel tentativo di non ripetere quanto di già visto, di non raccontare sempre la stessa storia, ma di rimanere comunque coerenti all'interno di una più grande narrazione. Di dar loro una propria identità e far sì che siano d'intrattenimento, ma che possano combaciare tutti i pezzi come con Voltron o simili. È davvero una sfida nella sfida" ha spiegato ancora Kripke, concludendo "E Kevin, il fatto che ci riesca così bene... Sono davvero colpito!".