The Boys 4: Cameron Crovetti diventa regular mentre due attrici si aggiungono al cast

Mentre l'inizio dei lavori su The Boys 4 si avvicina, altri attori si uniscono al cast della serie targata Amazon Prime Video. Si tratta di Valorie Curry e Susan Heyward, mentre l'interprete del figlio di Homelander, Cameron Crovetti, diventa regular.

Secondo le informazioni riportate da Deadline, Curry interpreterà Firecracker e Heyward sarà Sister Sage, e si tratterà dunque molto probabilmente di aggiunte "super" al cast.

Per chi non conoscesse le due attrici, Curry ha recentemente interpretato Katherine in The Lost Symbol, dove ha recitato al fianco di Eddie Izzard e Ashley Zukerman. Ma non finisce qui, perché ha anche da poco chiuso le riprese del nuovo film di Josh Gretsch, Start Without Me. Qualcuno potrebbe però conoscerla come la protagonista femminile di The Tick.

Heyward, invece, è nota principalmente per la sua performance nella celebre serie Netflix Orange Is The New Black, dove ha interpretato Tamika Ward nelle ultime due stagioni. Recentemente ha recitato nella serie OWN, che sarà presto disponibile su Apple TV+.

Molto interessante in tutto ciò resta la conferma di Crovetti come regular. Sembra infatti che il figlio di Homelander avrà un ruolo decisamente importante nella stagione in arrivo, come anticipato anche dal finale della terza stagione. Ma le due aggiunte al cast e il giovane Ryan non saranno l'unica "novità" del prossimo capitolo: ecco quali Supe vedremo in The Boys 4!