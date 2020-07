Da The Boys 2 a Utopia: tutti i panel di Amazon Prime Video per il Comic-Con Home

Amazon Prime Video ha annunciato nella giornata di oggi che sarà presente al San Diego Comic-Con 2020, rinominato Comic-Con at Home (dato che si svolgerà interamente via streaming, in forma gratuita e aperto a tutti), con ben quattro panel dedicati a The Boys 2, al remake americano di Utopia, a Upload e a Truth Seekers.

Ad animare i panel ci saranno tante novità in anteprima, preview esclusive, divertenti momenti registrati dal dietro le quinte, Q&A con i fan e più di 30 membri di cast e crew delle serie in programma, tra attori, creativi, registi e sceneggiatori. I panel saranno trasmessi in streaming all'interno dell'evento SDCC, nel canale Youtube dedicato, e in contemporanea sul portale Amazon Virtual-Con il prossimo 23 luglio, dalle 12:00 in poi (orario americano).



Amazon Virtual-Con è una convention virtuale in parallelo e partner del Cominc-Con at Home che trae ispirazione dalle convention dedicate alla cultura popolare per creare una destinazione unica ed eccitante per i fan che vogliono godere appieno degli eventi Amazon organizzati per il Comic-Con.



Sulle serie, in breve:



The Boys 2, seconda stagione della serie cult della piattaforma creata da Seth Rogen, Evan Goldberg ed Eric Kripke e basata sull'omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson. Qui il nuovo trailer ufficiale di The Boys 2.



Utopia, remake americano dell'omonima serie cult britannica. La creatrice e Gillian Flynn (L'amore Bugiardo) e tra i protagonisti troviamo John Cusack, Rainn Wilson, Sasha Lane, Ashleigh LaThrop, Dan Byrd e Jessica Rothe.



Truth Seekers, supernatural horror comedy originale di Amazon Prime Video creata da Simon Pegg, Nick Frost, James Serafinowicz e Nat Saunders. Otto episodi che seguono le avventure di un improbabile team di investigatori del paranormale.



Upload, serie creata da Greg Daniels disponibile sulla piattaforma.



Trovate i teaser poster delle nuove serie in calce.