The Boy II sarà ancora più inquietante, ad assicurarlo il protagonista Christopher Convery

Dopo i toni inquietanti ed oscuri del primo The Boy, adesso la storia di Brahams tornerà sui grandi schermi con un secondo capitolo e, stando a quanto dichiarato dal protagonista Christopher Convery, sarà ancora più sconvolgente del primo grazie ad una nuova versione della malefica bambola.

Presentato come uno dei numerosi spaccati sulle famiglie americane e sule problematiche dell'essere genitore, molto presto le oscure macchinazioni della bambola di porcellana Brahams metteranno in pericolo tutti gli abitanti della casa.

Nelle ultime ore il giovane protagonista ha dichiarato ai microfoni di ScreenRant:

"Tutte le scene con me e la bambola, Brahams, sono state una sorta di sfida. La prima volta che l'ho vista ho pensato fosse davvero inquietante. Nel primo film era fatta di porcellana, ma adesso è interamente realizzata in silicone. Ha questa pelle che sembra quasi umana e anche gli occhi sembrano veri. Brahams è diventato molto più reale e in alcuni momenti mi sembrava fosse davvero un essere umano. È spaventoso."

Sia il primo che il secondo film ammiccano alla storica tradizione dell'horror americano, ma, al contempo, innalzano man mano l'asticella puntando su un realismo al limite tra la finzione e il brivido freddo lungo la schiena.

Scoprite più da vicino gli orrori che ci riserverà il sequel nella prima immagine di Brahams e nell'inquietante trailer di The Boy 2 distribuito solo pochi giorni fa.