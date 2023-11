The Bourne Supremacy, Paul Greengrass volle girare il film come un documentario

La saga di Jason Bourne, insieme agli 007 post-2000, sono stati i film che meglio sono riusciti ad adattare il mondo dello spionaggio all'universo del cinema di massa dando quel senso di realtà che, molto spesso, mancava. Nel caso del secondo capitolo di Jason Bourne aiutò molto anche la regia.

La pellicola continua la storia dell'agente della CIA in fuga interpretato da Matt Damon, questa volta il personaggio continuerà la sua fuga per scampare ad una accusa di omicidio ingiusta che lo costringerà a provare in tutti i modi a non ritrovarsi nelle vicinanze di alcuni agenti che vogliono farlo fuori. Bourne riprede in mano il proprio addestramento per salvare la propria vita ed evitare, per l'ennesima volta, di essere catturato e vedersi privato della propria libertà.

Il film, diretto da Paul Greengrass è pieno di scene action che, ad un occhio meno esperto, possono sembrare confusionarie e nel quale, le scene d'azione non sono mai ben chiare o poco visibili. Oltre a stunt che si sono rivelati un inferno per Matt Damon, il film fu molto fisico da girare portando il regista a voler usare delle tecniche di ripresa molto più dinamiche in modo da dar l'idea di fretta e di fuga che contraddistingueva il film. Per dare alla pellicola un aspetto crudo in stile documentario, lavorò principalmente con telecamere a mano e colori tenui, riducendo al minimo la computer grafica e pretendendo che tutti gli stunt venissero fatti in loco.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Bourne Supremacy. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!