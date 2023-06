The Bourne Legacy, Tony Gilroy: 'Un tentativo di avvicinarci a Marvel'

The Bourne Legacy è il quarto e controverso capitolo del franchise The Bourne di Tony Gilroy, showrunner della serie TV Star Wars: Andor spin-off del film co-scritto da Gilroy Rogue One: a Star Wars Story. Il mondo dei franchise, dunque, vede abbastanza bene Gilroy che ha affermato di voler avvicinare The Bourne Legacy all'Universo Marvel.

L'assenza di Matt Damon in The Bourne Legacy si è fatta sentire, ma non solo: Gilroy a Deadline ha parlato dei piani originali del franchise di Bourne.

"Ho provato a dare loro un universo Marvel con The Bourne Legacy e non lo hanno voluto- ha detto Gilroy a Deadline - voglio dire, onestamente, quello era l'intero obiettivo. La storia di Bourne è una delle storie di successo più caotiche di tutti i tempi. Sarebbe stato un grande libro di Hollywood se qualcuno l'avesse seguito fin dall'inizio. Non riusciresti mai a convincere tutti a raccontare la storia vera, ma è semplicemente inciampato verso il successo fino in fondo. Con Legacy, abbiamo davvero cercato di dare loro, questo era il mio obiettivo, dare loro un universo Marvel che poteva espandersi, ma c'era così tanto sangue cattivo e altre cose che semplicemente non ha funzionato per loro".



Lo showrunner di Andor ha aggiunto: "Voglio dire, qual è il trucco? Il trucco è l'immaginazione, l'ambizione e un vero, so che è un cliché, ma un vero sconvolgimento. Devi capovolgere la narrazione e dire: 'Facciamo il contrario.' Cercando sempre, in ogni scena e in ogni momento: 'Cosa non abbiamo fatto prima? Cosa c'è di nuovo?'. Quindi devi essere davvero ambizioso ma non sicuro di ciò che vuoi fare. È la sicurezza che è il nemico dell'espansione delle cose, credo".

Per l'amatissimo Jason Bourne di Matt Damon non ci sono ancora piani concreti, ma l'attore sta collaborando ancora con il regista di The Bourne Identity Doug Liman in The Instigators.