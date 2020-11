The Bourne Legacy. Rilanciare un franchise con Jeremy Renner? Scordatevelo!

Questa sera su Rete 4 verrà mandato in onda The Bourne Legacy, il primo e unico film del franchise action tratto da Robert Ludlum a non avere come protagonista Matt Damon. Dopo il rifiuto dell'attore a tornare, infatti, la Universal ingaggiò Jeremy Renner, all'epoca sulla cresta dell'onda per la nomination in The Hurt Locker.

Quella in The Bourne Legacy, infatti, fu la seconda volta che una major importante si affidò alle doti di Renner per risollevare o tentare di rivitalizzare un franchise che avesse per forza di cose bisogno di un restyling. Era già successo l'anno precedente con la saga di Mission: Impossible, dove Renner fu affiancato a Tom Cruise in Mission: Impossible - Protocollo fantasma, con la speranza di realizzare una sorta di passaggio di testimone tra i due attori. La cosa poi non andò come previsto e Cruise rimase saldamente ancorato alla sua creatura, dato che da anni ne è anche produttore.

La seconda volta, appunto, avvenne in The Bourne Legacy. La Universal aveva incassato il rifiuto di Matt Damon non più interessato a continuare dopo il successo di The Bourne Ultimatum, che chiudeva una trilogia coerente. Renner, affiancato dal Premio Oscar Rachel Weisz e da Edward Norton come nuovo villain, costruì un personaggio molto complesso e stratificato, non incontrando purtroppo il favore di critica e pubblico. Il basso incasso al box-office, dove lo studio recuperò appena il budget speso, impedì il continuo della saga con ulteriori spin-off.

Renner, comunque, si rifece ampiamente nello stesso anno con il successo planetario di The Avengers, anche se qui appare solo come comprimario, dando però prova di essere un talento eccezionale in film più intimi come Arrival e I segreti di Wind River.

Recentemente l'abbiamo visto nel campione di incassi Avengers: Endgame, mentre riprenderà il ruolo di Occhio di falco nella serie Disney+ Hawkeye.