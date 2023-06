The Bourne Legacy, il protagonista di un 'saga rivale' visitò più volte il set!

The Bourne Legacy, fin dal primo momento, si è rivelato essere un tentativo per rilanciare il franchise d'azione con protagonista Matt Damon ma mettendo al centro un nuovo personaggio interpretato da Jeremy Renner. Insomma, si voleva provare a dare spazio ad un nuovo eroe d'azione.

Sul set della pellicola si verificò un curioso incontro tra due universi action che, fino a quel momento, erano stati eterni rivali al cinema. Parliamo, ovviamente, di Bourne e di 007. Nel cast di The Bourne Legacy era Rachel Weiz che vestiva i panni di Marta Shearing. La pellicola si allontana, addirittura, dai presupposti base di un film della saga raccontando la storia dell'agente Aaron Cross costretto a disintossicarsi dai medicinali che aumentavano le sue prestazioni fisiche, dopo esser scappato dalla chiusura del programma.

Notoriamente la saga di Jason Bourne ha avuto il suo acerrimo rivale negli 007 con protagonista Daniel Craig che, per la prima volta si erano allontanati dal racconto patinato di James Bond per arrivare sempre di più ad una narrazione più cruda e avvicinabile all'action moderno. Mentre si parla dell'impossibilità di rilanciare il franchise di Bourne con Jeremy Renner, il produttore ha raccontato di alcune visite fatte da Daniel Craig sul set del film per passare del tempo con la moglie Rachel Weiz. "È stato fantastico avere James Bond sul set di 'Bourne' con Aaron Cross. Ci siamo divertiti molto. È stato davvero divertente" ha svelato.

Parlando del franchise, Tony Gilroy ha parlato di The Bourne Legacy come un tentativo di avvicinarsi alla Marvel come stile di racconto. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!