The Bourne Identity: Matt Damon non fu la prima scelta di Doug Liman per il film

Questa sera su Rete 4 andrà in onda The Bourne Identity, primo capitolo della fortunata saga action con protagonista Matt Damon in uno dei ruoli più iconici della sua carriera. Ma l'attore non era affatto la prima scelta di Doug Liman per la parte del killer spietato sotto copertura, ecco chi avrebbe dovuto prendere la parte nel film.

Proprio alla fine della lavorazione del suo film precedente, Swingers, Doug Liman cominciò a lavorare all'adattamento di The Bourne Identity, assicurandosi che la Warner acquisisse i diritti di sfruttamento e lavorando a stretto contatto con lo sceneggiatore Tony Gilroy. Lo script venne approntato dopo più di un anno abbondante, con William Blake Herron che venne inseguito assunto per contribuire al copione, riscrivendolo.

All'epoca della lavorazione, poi, sorsero dei dubbi circa la reazione del pubblico americano all'indomani degli attacchi alle Torri Gemelle, l'11 settembre 2001, ma queste preoccupazioni si rivelarono infondate.

Partì dunque il casting per la parte principale e Liman contattò una serie di attori di prima fascia che declinarono tutti in favore di altri progetti: Brad Pitt rifiutò per potersi dedicare a Spy Game, film che lo vide al fianco di Robert Redford e la cui tematica era comunque attinente al mondo dello spionaggio; altri celebri attori che rifiutarono il ruolo di Jason Bourne furono Russell Crowe, Arnold Schwarzenegger, Tom Cruise e Sylvester Stallone, tutti per dedicarsi ad altro.

Alla fine la scelta ricadde su Damon, il quale non aveva mai affrontato un ruolo così "fisico" prima d'allora nella sua carriera. L'attore insistette nel girare alcuni degli stunt necessari personalmente per immergersi meglio nella parte.

Inutile dire che la scelta si rivelò vincente e che il franchise continuò con altri tre film, The Bourne Supremacy, The Bourne Ultimatum e Jason Bourne, più uno spin-off senza Damon, The Bourne Legacy, con Jeremy Renner.