The Books of Magic: verrà mai realizzato un adattamento del fumetto DC di Neil Gaiman?

Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, The Sandman è stato ufficialmente rinnovato per una seconda stagione. La serie Netflix tratta dall'opera di Neil Gaiman ha debuttato l'estate scorsa sulla piattaforma e ha saputo conquistare milioni di spettatori, che ora attendono trepidamente i nuovi episodi.

Ma lo show con protagonista Tom Sturridge non è l'unico basato sulle opere dell'autore ad essere stato realizzato. Infatti, God Omens 2 tornerà presto su Prime Video, mentre nella giornata di oggi sono cominciate a circolare alcuni voci riguardo un'altra creazione di Gaiman: The Books of Magic.

Alla domanda di un fan, che su Twitter ha chiesto all'autore qualche dettaglio su una possibile realizzazione di un adattamento del fumetto, Gaiman ha risposto di non poterne parlare, a causa dei diritti dell'IP, ad oggi in mano alla DC Comics e a Warner Bros.

The Books of Magic è un'altra serie a fumetti fantasy di Gaiman ambientata nell'universo DC. Partita come una miniserie suddivisa in quattro numeri e pubblicata nel 1990-1991, la storia introduce il giovane Timothy Hunter, destinato a diventare uno dei più grandi maghi del mondo. Il personaggio ha condiviso le sue storie con icone magiche della DC come John Constantine, Doctor Fate e Zatanna.

Chissà se prossimamente i nuovi capi di DC Studios James Gunn e Peter Safran daranno il via libera al progetto. Voi cosa ne pensate? Diteci la vostra qui sotto nei commenti!