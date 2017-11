The Book of Henry: è online il trailer italiano del criticato film di Trevorrow

The Book of Henry - il titolo italiano è Il Libro di Henry - è il nuovo film diretto dal regista. La pellicola arriva in sala in Italia il 23 novembre prossimo e adesso possiamo dare un'occhiata al trailer nella nostra lingua.

Sinossi: "In Il libro di Henry Henry Carter ha solo 11 anni ed ha tutta la vita davanti: trascorre un'esistenza serena con la madre Susan (scrittrice di libri per bambini e cameriera part-time) e il fratellino più piccolo Peter ed è un piccolo genio capace di eccellere non solo in tutte le materie ma anche in compiti che normalmente non spettano ad un ragazzino della sua età. Henry scopre un giorno che la compagna di classe Christina, sua vicina di casa, viene abusata sessualmente dal patrigno e prova in tutti i modi a denunciare l'accaduto alle autorità competenti, ma le accuse cadono sempre nel vuoto anche perché l'uomo ha dei rapporti stretti con la polizia locale. Le cose si aggravano ulteriormente quando Henry si scopre affetto da un tumore incurabile e decide di affidare ad un libro / diario scritto di proprio pugno la soluzione per porre fine al crimine..."

Il Libro di Henry è diretto da Colin Trevorrow (Jurassic World), per una sceneggiatura originale scritta dall’acclamato romanziere Gregg Hurwitz (Orphan X).

Nel cast ci sono: Naomi Watts, Jacob Tremblay, Jaeden Lieberher, Dean Norris e Maddie Ziegler.