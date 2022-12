The Book of Clarence: Benedict Cumberbatch e James McAvoy entrano ufficialmente nel cast!

Benedict Cumberbatch e James McAvoy si aggiungono al cast di The Book of Clarence, seconda pellicola del regista e musicista inglese Jeymes Samuel dopo il brillante esordio fatto nel 2021 con l'all black western The Harder they Fall con protagonisti Idris Elba e Jonathan Majors.

I due plurinominati attori si aggiungono ad un gruppo già di altissimo livello che vede come protagonisti LaKeith Stanfield e Omar Sy. In una recente intervista il regista ha paragonato The Book of Clarence ad opere cinematografiche bibliche o con importanti riferimenti all'epica come I dieci comandamenti, La più grande storia mai raccontata e Ben-Hur. Al cast già annunciato si affiancheranno anche Alfre Woodard, Anna Diop, David Oyelowo, Marianne Jean-Baptiste e Caleb McLaughlin.

Con The Harder They Fall il regista aveva proposto una riscrittura del western tra Leone e Tarantino, ottenendo, proprio per questo motivo, molti elogi da parte della critica. In The Book of Clarence, vedremo LaKeith Stanfield vestire i panni di Clarence di Gerusalemme al tempo di Gesù. A quanto pare l'uomo cercherà di portare avanti un viaggio alla scoperta di se stesso, affrontando anche i propri sbagli ed errori. Le riprese della pellicola sono attualmente in corso a Matera.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il lavoro di Jeymes Samuel vi consigliamo la nostra recensione di The Harder They Fall suo film d'esordio pubblicato nel 2021 e distribuito da Netflix. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!