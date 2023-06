The Boogeyman, cosa significa la scena finale? Risponde Vivien Lyra Blair

The Boogeyman (adattamento del racconto di Stephen King) ha un finale in pieno stile horror, e tanto gli spettatori quanto gli attori si interrogano su quale sia il vero destino del mostro; al riguardo, la star Vivien Lyra Blair ha espresso il suo parere personale sulla questione.

Nel finale della storia la creatura viene data alle fiamme e muore, eppure l'attrice ritiene che il mostro possa essere ancora vivo. A confermarlo è la porta dell'armadio aperta nella scena finale. "Quel momento in cui sono nell'ufficio della terapista" ha continuato "mi fa pensare che The Boogeyman non sia affatto morto. È un modo così... horror per concludere una storia". Di conseguenza, non sorprende l'incredibile idea per il sequel di The Boogeyman che ha recentemente annunciato il regista Rob Savage.

Diretto da quest'ultimo e scritto da Scott Beck, Bryan Woods e Mark Heyman, The Boogeyman è l'adattamento cinematografico del racconto Il baubau di Stephen King e racconta la storia di tre sorelle che, dopo la morte della madre, cominciano ad avvertire un'oscura presenza tra le mura domestiche. Nel cast, oltre a Vivien Lyra Blair nei panni di Sawyer Harprer, figurano anche Sophie Tharcher (Sadie Harper), Chris Messina (Dottor Will Harper) e David Dastmalchian (Lester Billings).

Al momento Rotten Tomatoes riporta un 62% di recensioni positive, favorite da "atmosfere spettrali e alcune solide performance che stimolano brividi nello spettatore".

Il film è in sala dal 1° giugno 2023, in concomitanza con Spider-Man: Across the Spider-Verse di Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson. Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di The Boogeyman.