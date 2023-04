The Boogeyman: il trailer doppiato conferma la data italiana del nuovo Stephen King

20th Century Studios e 21 Laps hanno pubblicato in questi giorni il trailer ufficiale di The Boogeyman, nuovo horror che adatta l'omonimo racconto di Stephen King, e in questo articolo vi proponiamo la versione doppiata in italiano dell'inquietante filmato promozionale.

Il trailer, come al solito disponibile nel player all'interno dell'articolo, conferma anche la data d'uscita italiana di The Boogeyman: il film diretto dal giovane regista Rob Savage (apprezzatissimo per il recente Host) l'arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 1° giugno, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

La storia segue la liceale Sadie Harper e sua sorella minore Sawyer che, sconvolte dalla recente morte della madre, non ricevono molto supporto dal padre, Will, un terapista che sta a sua volta affrontando il proprio dolore. Quando un paziente disperato si presenta inaspettatamente a casa loro in cerca di aiuto, lascia dietro di sé una terrificante entità soprannaturale che va a caccia di famiglie e si nutre della sofferenza delle sue vittime.

The Boogeyman è scritto da Scott Beck & Bryan Woods (A Quiet Place - Un posto tranquillo, 65) e Mark Heyman (Il cigno nero), da un soggetto di Scott Beck & Bryan Woods basato sul racconto di Stephen King. Nel cast Sophie Thatcher (Yellowjackets), Chris Messina (Air – La storia del grande salto), Vivien Lyra Blair (Obi-Wan Kenobi), Marin Ireland (The Umbrella Academy) e David Dastmalchian (The Suicide Squad).

Quali sono le vostre aspettative? Vi è piaciuto il trailer? Ditecelo nei commenti!