The Boogeyman, ecco il trailer del nuovo adattamento di Stephen King!

Il trailer di The Boogeyman è finalmente arrivato. Il nuovo film basato sul racconto di Stephen King segna il ritorno dell'autore sul grande schermo confermando quanto King sia dedito al cinema e quanto ami vedere gli adattamenti dei propri romanzi sul grande schermo.

Dopo aver annunciato l'uscita del trailer di The Boogyeman, il momento è giunto. La pellicola, che esordirà nelle sale il 2 giugno, originariamente era destinata allo streaming ma sembra che la produzione abbia deciso di concedergli un'uscita cinematografica. Al centro della narrazione si pone la storia di un uomo che, nel corso della sua vita, ha perso tutti e tre i figli. Le vittime sono morte tutte nelle loro stanze non prima di aver urlato un inquietante "Boogyeman!".

Non sarà l'unico adattamento di Stephen King ad arrivare sul grande schermo quest'anno. Il pubblico, infatti, è in attesa della trasposizione del racconto 'Salem's Lot che al momento sembra non avere una data d'uscita. Le produzioni dei film tratti dai racconti di King sono sempre state molto accidentate. Gli ultimi veri successi al botteghino risalgono a IT e IT 2, pellicole che riuscirono ad attirare moltissime persone al cinema soprattutto grazie all'iconicità del personaggio di Pennywise.

Secondo alcuni rumor, The Boogyeman potrebbe essere uno dei migliori adattamenti di Stephen King, battendo persino lo scetticismo di diversi fan. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!