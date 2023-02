The Boogeyman: svelata la data d'uscita italiana del nuovo film tratto da Stephen King

Dopo la pubblicazione del trailer ufficiale di The Boogeyman per il mercato internazionale, Disney Italia ha confermato con un nuovo filmato promozionale anche la data d'uscita per le nostre sale cinematografiche dell'attesissimo nuovo adattamento di Stephen King.

Il film 20th Century Studios e 21 Laps The Boogeyman, horror-thriller nato dalla mente dell'autore di best-seller Stephen King, arriverà il 1° giugno nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

La storia segue la liceale Sadie Harper e sua sorella minore Sawyer, sconvolte dalla recente morte della madre e lasciate quasi sempre sole dal padre, Will, un terapista che sta, a sua volta, affrontando il proprio dolore. Quando un paziente disperato si presenta inaspettatamente a casa loro in cerca di aiuto, lascia dietro di sé una terrificante entità soprannaturale che va a caccia di famiglie e si nutre della sofferenza delle sue vittime.

The Boogeyman è diretto da Rob Savage (Host), con una sceneggiatura di Scott Beck & Bryan Woods (A Quiet Place - Un posto tranquillo) e Mark Heyman (Il cigno nero), e un soggetto di Scott Beck & Bryan Woods basato sul racconto di Stephen King. Il film è interpretato da Sophie Thatcher (Yellowjackets), Chris Messina (Birds of Prey), Vivien Lyra Blair (Obi-Wan Kenobi), Marin Ireland (The Umbrella Academy), Madison Hu (Bizaardvark), LisaGay Hamilton (Vice – L'uomo nell'ombra) e David Dastmalchian (Dune).

Per altre notizie, vi ricordiamo che uno dei prossimi adattamenti di Stephen King sarà Fairy Tale, diretto da Paul Greengrass.