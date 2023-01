The Boogeyman: Stephen King svela quando arriverà il nuovo trailer!

Il nuovo adattamento cinematografico di The Boogeyman tratto dal celebre racconto di Stephen King arriverà il prossimo giugno, intanto però è lo stesso scrittore a svelare a tutti i propri fan quando potremo visionare il nuovo trailer ufficiale. Lo scrittore aveva già promesso che il nuovo Boogeyman sarà uno dei migliori adattamenti di sempre.

Il film sarà distribuito da 20th Century Studios e non arriverà quindi direttamente sulla piattaforma Hulu come precedentemente annunciato. Stephen King in persona ha annunciato in un tweet di questa mattina che il trailer ufficiale del film arriverà il prossimo fine settimana. King ha infatti twittato: "Non vedo l'ora di vedere il trailer di THE BOOGEYMAN, basato sulla mia storia. Mi hanno detto che sarà trasmesso durante la partita del campionato NFC domenica prossima". Lo stesso slot sarà utilizzato anche per il trailer finale di Picard 3.

Nel film, "ancora scossi dalla tragica morte della madre, una ragazza adolescente e il suo fratellino si ritrovano tormentati da una presenza sadica nella loro casa e lottano per far sì che il padre in lutto presti loro attenzione prima che sia troppo tardi".

Sophie Thatcher ("Yellowjackets") e Chris Messina (Birds of Prey) recitano insieme a David Dastmalchian (Dune, The Suicide Squad), Marin Ireland (Y: The Last Man, The Umbrella Academy), Vivien Lyra Blair (Bird Box, Mr. Corman) e Madison Hu (Voyagers). Scott Beck & Bryan Woods (A Quiet Place) e Akela Cooper (Malignant) hanno scritto le bozze originali della sceneggiatura, a cui si è aggiunto Mark Heyman (Black Swan).

Il racconto originale è stato pubblicato per la prima volta nel 1973, prima di trovare spazio nella raccolta Night Shift di Stephen King nel 1978. Questa sarà la prima volta che il racconto verrà adattato come lungometraggio.