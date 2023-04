The Boogeyman, Stephen King ha insistito affinché venisse portato al cinema

The Boobeyman è l'adattamento cinematografico di uno dei racconti brevi più spaventosi di Stephen King, intitolato "Il Baubau". La pellicola doveva uscire inizialmente subito sulle piattaforme di streaming, tuttavia il regista ha poi optato per il rilascio nelle sale cinematografiche.

Parlando in una intervista con la rivista Total Film, il regista Rob Savage ha rivelato che una delle persone che avrebbero potuto cementare l'evento in sala era lo stesso Stephen King.

Dopo aver mostrato al maestro del brivido un estratto del film, King ha subito insistito affinché la pellicola fosse rilasciata al cinema. Non c'è da stupirsi visto il terrificante trailer di The Boogeyman.

"Quando le reazioni al film sono state così positive, abbiamo deciso che era giunto il momento di ricevere anche il contributo di Stephen, quindi abbiamo affittato il suo cinema preferito, nel Maine" ha rivelato Savage.

"Sa cosa non gli piace e se avessimo mandato a puttane la sua storia, ce lo avrebbe detto. Ma ha inviato un messaggio lunghissimo in cui il film gli è piaciuto. Poi il giorno dopo mi ha inviato una mail, dicendo che stava ancora pensando a ciò che aveva visto, ed ha aggiunto 'sarebbero degli stronzi a pubblicare questo in streaming e non nei cinema".

Con la garanzia del re del terrore non possiamo certo restare in dubbio, The Boogeyman, il nuovo adattamento dai romanzi di Stephen King si prepara a terrorizzare chiunque voglia vederlo.

Nel frattempo, il trailer doppiato svela la data italiana di The Boogeyman.