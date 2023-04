The Boogeyman, nuovo spaventoso Trailer per l'adattamento di Stephen King

The Boogeyman si incentra su Sadie e Sawyer, sconvolte dalla morte della madre insieme al padre Will, un terapista. Quando un paziente disperato si presenta a casa loro però, porta con sè una creatura pronta a seminare il terrore.

L'uscita di The Boogeyman in Italia è stata ufficializzata, tuttavia il film era inizialmente previsto per debuttare su Hulu, ma 20th Century Fox ha poi optato per l'uscita nelle sale, vista la probabile esperienza inquietante che regalerà sul grande schermo.

The Boogeyman segna anche il vero debutto alla regia di Rob Savage, e possiamo solo immaginare quanto saranno spaventose le sue idee per terrorizzare il pubblico con una delle storie più inquietanti dello scrittore americano.

Oltre a questo, abbiamo anche la conferma dello stesso autore originale a rassicurarci, infatti Stephen King lo definisce il miglior adattamento di sempre.

"The Boogeyman è un film horror di stampo classico, sulla scia di Poltergeist" ha detto il regista durante un'intervista.

"Ricordo bene il terrore che provai leggendo questo racconto di Stephen King quando ero piccolo, questa sensazione di paura infantile voglio trasmetterla anche al pubblico. Sono così orgoglioso di questo film, non vedo l'ora di terrorizzarvi tutti".

Non resta quindi che attendere con trepidazione l'uscita di questo nuovo adattamento, sperando che venga resa giustizia ad una delle storie più terrificanti dell'autore.

Nel frattempo, è stato da poco rilasciato un nuovo trailer ufficiale del film, che potete ritrovare in calce a questa notizia.