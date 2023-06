The Boogeyman, Rob Savage:'Abbiamo un'idea incredibile per il sequel'

Basato sull'omonimo racconto di Stephen King, The Boogeyman di Rob Savage è la nuova versione cinematografica che in Italia è uscita pochi giorni fa, giovedì 1° giugno. Il regista è stato intervistato da Comicbook e ha parlato delle speranze per il buon esito al botteghino del film e delle idee per l'eventuale sequel.

"Sto davvero pregando che questo film funzioni abbastanza bene da ottenere un sequel perché abbiamo un'idea incredibile. Io e il team, e Mark Heyman che ha scritto il film. Penso che si dovrebbe includere questo cast di personaggi, sono così importanti per la personalità di questo film. Detto questo, si affronta l'horror in un modo diverso. È un tipo di horror che, anche se non fosse un sequel, sarei felice di fare. E una storia che mi piacerebbe davvero raccontare. Ma realizzarlo come sequel di questo film, nel mondo di Boogeyman, sarebbe un sogno. Quindi spero che questo film non fallisca, così potrò realizzarlo" ha dichiarato Savage. Non perdetevi il nostro approfondimento sulle 5 storie di Stephen King che meriterebbero un adattamento.



In The Boogeyman la liceale Sadie Harper e la sorella minore Sawyer sono sconvolte dalla morte recente della madre e non ricevono grande supporto dal padre Will, un terapista impegnato a sua volta ad affrontare il proprio dolore. Quando un paziente apparentemente disperato si presenta a casa loro improvvisamente lascia dietro di sé una terrificante entità soprannaturale che va a caccia di famiglie e si nutre della sofferenza delle sue vittime.

Nel cast del film Sophie Thatcher, Chris Messina, Vivien Lyra Blair e David Dastmalchian.



