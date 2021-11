The Boogeyman, ecco il regista del film tratto dal racconto di Stephen King

Ci sono novità che riguardano il progetto intorno a The Boogeyman (in italiano Il Baubau), racconto breve partorito dal genio letterario di Stephen King, che vedrà la luce sul grande schermo prossimamente. Ora è stato svelato il nome del regista del film che sarà al timone della lavorazione, in attesa di ulteriori novità.

Secondo quanto riporta Deadline, sarà Rob Savage a scrivere e dirigere il film. La notizia aggiunge ulteriore interesse intorno al progetto.

In realtà ben prima dell'ingresso in scena di Savage, il film aveva attirato l'attenzione dei fan, passando nelle mani degli autori di A Quiet Place, Scott Beck e Bryan Woods.



Pubblicato per la prima volta nel 1978, The Boogeyman, destinato alla piattaforma Hulu, racconta la storia di una famiglia in bilico dopo la tragica morte della madre, nella quale una ragazza adolescente e suo fratello minore si ritrovano terrorizzati da una creatura presente nella loro casa e combattono per convincere il padre che tutto quello che sta succedendo intorno a loro è reale.



Rob Savage è il regista di Host, film che è stato definito l'horror maggiormente spaventoso mai realizzato. Su Rotten Tomatoes Host ha il 100% di punteggio con 92 recensioni totali.



Ecco perché la prospettiva che Rob Savage e Stephen King possano collaborare ad un progetto elettrizza i fan sul risultato finale che potrebbe scaturirne. Nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori novità e vi terremo aggiornati sulla situazione.