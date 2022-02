The Boogeyman: ecco quando arriverà il film tratto dal racconto di Stephen King!

Circa quattro anni fa era stato annunciato The Boogeyman (in italiano Il Baubau), adattamento di un racconto breve di Stephen King del 1973. Adesso sembra che le cose si stiano sbloccando, e dopo la notizia di due aggiunte al cast di Baubau, la produzione è partita.

Secondo quanto riportato il film, diretto da Rob Savage (noto per Shudder Host) approderà su Hulu nel 2023. La storia, tratta dalla raccolta di racconti intitolata King's Night Shift, segue un uomo i cui tre figli sono deceduti in giovane età in misteriose circostanze. Le tre morti sono collegate da due importanti elementi che hanno in comune: sono avvenute tutte quando i giovani sono stati lasciati soli nelle loro camere da letto, e tutti e tre i bambini hanno esclamato "Boogeyman!" prima di morire.

Dopo anni di attesa, sembra che le acque si stiano smuovendo. Tuttavia la fusione tra Disney e Fox potrebbe creare qualche problema circa le tempistiche, perché le due case di produzione sono al lavoro su molti progetti. In ogni caso il film sarà prodotto dalla 20th Century Fox, e parte da una sceneggiatura già approvata dallo stesso Stephen King. Con un cast già scelto, che conta Chris Messina, Sophie Thatcher, Vivien Lyra Blair, David Dastmalchian, Marin Ireland e Madison Hu, sembra che sia ormai una questione di tempo. Restiamo in attesa di ulteriori notizie.