The Boogeyman, Disney ha fatto togliere giocattolo Star Wars dall'horror di Stephen King

"Ho un gran brutto presentimento": il nuovo horror tratto da Stephen King The Boogeyman è al cinema da oggi in Italia, diretto dell'acclamato regista Rob Savage e distribuito da 20th Century Studios, una divisione Disney dopo la fusione con la Fox.

Tuttavia, secondo quanto rivelato dallo stesso Savage, la Disney ha chiesto alla produzione di The Boogeyman di rimuovere un grosso riferimento a Star Wars, franchise Lucasfilm sempre di proprietà della Disney. Come visto nel trailer ufficiale di The Boogeyman, una delle protagoniste del film dorme con una palla lunare, una sfera luminosa che la protegge dal buio: la sfera in fase di sceneggiatura era in realtà una spada laser di Star Wars, ma curiosamente la bimba in questione altri non è che Lyra Blair, vale a dire la stessa giovane attrice che ha interpretato la piccola Leila nella serie tv di Disney+ Obi-Wan Kenobi. Un'assoluta coincidenza, che però ha richiesto qualche piccola modifica.

"La sfera di luce lunare di Sophie è una cosa reale che si può tranquillamente acquistare su Amazon" ha dichiarato il regista Rob Savage. "Ma la cosa interessante, specialmente con la piccola Principessa Leia in persona nel nostro cast, era che nella sceneggiatura originale il personaggio per muoversi impugnava una spada laser giocattolo al posto della palla lunare, che invece avrebbe tenuto sul comodino vicino al letto. Muovermi con la spada laser per illuminare il buio era quello che facevo io da bambino, e avevo inserito questa idea di una spada laser fasulla che iniziava a sfaldarsi quando la creatura si avvicinava, mi piaceva molto. Ma il fatto è che la Disney non voleva inserire nel film l'immagine della giovane Principessa Leia con una spada laser di merda che le sfrigolava in mano! Quindi ci hanno fatto capire che sarebbe stato meglio inventarsi qualcos'altro. E poi abbiamo trovato questa palla lunare che pensavamo sarebbe stata un ottimo oggetto di scena, e così abbiamo riscritto alcune sequenze".

Il regista ha anche precisato che, dato che il casting di Lyra Blair come Leia per Obi-Wan Kenobi fu tenuto segreto, questo legame con la saga di Star Wars e la spada-laser è in tutto e per tutto una coincidenza, dato che lo stesso Rob Savage venne tenuto all'oscuro...letteralmente, in questo caso.