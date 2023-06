The Boogeyman è al cinema: 5 storie di Stephen King che meriterebbero un adattamento

The Boogeyman è al cinema da oggi in Italia, ultimo capitolo di una saga che va avanti da decenni, quella degli adattamenti cinematografici delle opere di Stephen King: ma, nonostante il gran numero di film tratti dalle opere del maestro dell'horror, qualche piccola perla manca ancora all'appello.

In questo rapido elenco, vi raccontiamo in breve 5 opere di Stephen King che meriterebbero un adattamento che finora, purtroppo, non è ancora arrivato:

Gli occhi del drago : romanzo fantasy pubblicato originariamente nel 1984, ha luogo nel mondo di Delain, ovvero l'universo fantasy al centro della saga de La torre nera, il magnum opus kinghiano. All'epoca vero e proprio cambio di rotta di King, considerato fino a quel momento 'solo' uno scrittore di horror, Gli occhi del drago è un grande classico del fantasy anni '80 e racconta la storia del principe Peter, ingiustamente accusato dal malvagio mago di corte Flagg della morte di suo padre, re Roland. Prossimamente un altro fantasy kinghiano arriverà al cinema, l'adattamento di Fairy Tale diretto da Paul Greengrass.

Insomnia : ambientato nella mitica Derry, città immaginaria che ospita molte delle avventure di Stephen King, il romanzo segue il vedovo Ralph mentre inizia a soffrire di insonnia, stato che lo porta ad avere inquietanti visioni che però potrebbero essere reali. Altra opera tangenzialmente legata a La torre nera, da non confondere con Insomnia di Christopher Nolan, thriller con Al Pacino e Robin Williams.

La bambina che amava Tom Gordon : una delle opere preferite tra i fan di Stephen King, la favola nera di una bambina appassionata di baseball che si perde nella foresta e che, terrorizzata, inizia ad immaginare i cari della sua vita che arrivano a farle compagnia. Tra questi anche Tom Gordon, il suo giocatore di baseball preferito.

Duma Key : La storia di un uomo divorziato che, dopo un grave incidente, si trasferisce nella cittadina balneare di Duma Key, i cui tramonti spettacolari lo spingono a dedicarsi per la prima volta alla pittura nel tentativo di ritrarli. Molto presto però si accorge che le sue opere sono maledette, e hanno il potere di uccidere chi le acquista. Uscito nel 2008, il romanzo ha anticipato di poco il famoso videogame Alan Wake, con il quale ha più di un punto in comune.

Revival: uno dei romanzi più spaventosi di King degli ultimi 20 anni, questo libro del 2014 segue un ministro che, una volta persa la fede dopo che sua moglie e suo figlio rimangono uccisi in un incidente d'auto, inizia a sperimentare con l'elettricità per resuscitare i morti. Con le sue influenze lovecraftiane e i suoi riferimenti al Frankenstein di Mary Shelley, è un romanzo estremamente cupo e uno dei più oscuri della produzione di King. Tra l'altro Revival è stato molto vicino a diventare un film, prima per la regia di Josh Boone e poi per quella del fedelissimo kinghiano Mike Flanagan, ma è stato bloccato durante la pandemia per questioni di budget.

E voi, quali cult di Stephen King ancora inediti sul grande schermo vorreste vedere trasposti in live-action? Ditecelo nella sezione dei commenti.