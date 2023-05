The Boogeyman, l'attrice rivela la scena più spaventosa dell'adattamento di Stephen King

Manca sempre meno al debutto di The Boogeyman, film basato sull'omonimo racconto di Stephen King (conosciuto anche come Il baubau). Al riguardo Sophie Thatcher, interprete di Sadie, ha raccontato il momento più terrificante: ad aver spaventato maggiormente l'attrice è stata non una scena di morte, oscurità e sangue, bensì di ansia sociale.

Così ha dichiarato la ventiduenne Thatcher, ricordata anche per The Exorcist, Yellowjackets e The Book of Boba Fett: "Le persone mi chiedevano: 'Qual è la parte più terrificante del film?' Allora io rispondevo sempre: recitare in quella scena in cui tutti la raggiungono e lei cerca di intrattenerli. Era così reale! Probabilmente il liceo è tanto spaventoso quanto l'Uomo Nero".

Fu Stephen King a insistere affinché The Boogeyman arrivasse al cinema, e le prime recensioni sono incoraggianti: su Rotten Tomatoes il film ha conseguito un punteggio del 69% (soprattutto considerando "un'atmosfera spettrale e alcune performance davvero impeccabili"), mentre il cast comprende attori del calibro di Chris Messina (Dottor Will Harper), Vivien Lyra Blair (Sawyer Harper) e David Dastmalchian (Lester Billings).

Diretta da Rob Savage e prodotta da 21 Laps Entertainment, la pellicola racconterà la storia di due sorelle, Sadie e Sawyer, e dell'inquietante presenza che avvertono nella loro casa... Riusciranno a ridestare l'attenzione del padre, così attanagliato dal proprio lutto? A quanto pare, la qualità dell'adattamento è già assicurata: stando alle parole del regista, "i fan la inseriranno tra i migliori mai realizzati da opere di Stephen King".

Il film debutterà al cinema il 1° giugno 2023. Se non l'avete ancora visto, ecco il trailer di The Boogeyman.