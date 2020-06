The Bodyguard, Lady Diana era in trattative per il sequel del film con Whitney Houston

Il finale di The Bodyguard lascia pochi dubbi in merito al futuro dei suoi due protagonisti: i personaggi interpretati da Kevin Costner e Whitney Houston si lasciano davanti all'aereo di lei con un lungo bacio d'addio, chiudendo in modo straziante quella storia d'amore che nel '92 fece sognare milioni di spettatori.

In tanti, però, avrebbero voluto sapere cos'abbia riservato la vita a Frank e Rachel dopo le immortali note di I Will Always Love You che chiudono il film di Lawrence Kasdan: desiderio che per un po' sembrò dovesse essere esaudito, visto che a lungo si parlò nel corso degli anni della possibilità di dare un sequel a The Bodyguard.

Le speranze naufragarono ovviamente con la morte di Whitney Houston nel 2012, ma non tutti sanno che prima di allora un'altra tragedia aveva già pesantemente condizionato la produzione: pare infatti che inizialmente l'idea fosse quella di scritturare Lady Diana per un ruolo molto simile a quello interpretato da Houston nel primo film.

La cosa è stata confermata tempo fa dallo stesso Kevin Costner ("Ci piaceva l'idea che Diana ricoprisse lo stesso ruolo di Whitney nel seguito) e pare che la diretta interessata non fosse per niente contraria, tanto da essersi anche informata su eventuali scene troppo intime per un membro della famiglia reale. La morte di Lady D. avvenuta nel '97, ovviamente, pose tristemente fine ad ogni possibilità. Di tanto in tanto si torna comunque a parlare di un possibile remake di The Bodyguard, ma per ora non ci sono ancora troppe certezze al riguardo.