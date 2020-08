The Body, quella volta in cui Antonio Banderas ha interpretato un prete

Questa sera va in onda su 7Gold The Body, un film del 2001 diretto da Jonas McCord con protagonista Antonio Banderas, basato sull'omonimo romanzo di Richard Sapir. Si tratta di una pellicola che ha fatto molto parlare di se per la complessa indagine religiosa affrontata.

Narra infatti le vicende di Sharon Golban, una giovane archeologa israeliana che scopre il cadavere di un uomo crocifisso, sepolto in una tomba risalente al I secolo d.C. vicino a Gerusalemme. In molti pensano che queste potrebbero essere le spoglie di Gesù Cristo che in tal caso non sarebbe risorto, riscrivendo dunque tutta la storia del Cristianesimo e generando anche varie complesse implicazioni a livello politico.

Il Vaticano per evitare un simile stravolgimento decide di inviare sul posto Padre Matt Gutierrez interpretato da Antonio Banderas, un gesuita con un passato nei servizi segreti che deve fare luce sulla vicenda. L'epilogo del film è molto avvincente, e in un certo senso potremmo paragonarlo al ben più noto Il codice da Vinci di Dan Brown per la difficile tematica affrontata.

La critica per l'interpretazione di Banderas in questa pellicola, non è stata del tutto positiva, in molti infatti lo hanno visto poco a suo agio nei panni di un prelato, complice probabilmente anche la trama del film che i più ritengono poco interessante.