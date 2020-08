The Blues Brothers, sul set John Belushi era soprannominato 'Black Hole': ecco perché

Di film indimenticabile ne esistono a centinaia, e soprattutto tra i cult è facile trovare qualche titolo che proprio non vuole saperne di scrollarvisi di dosso, come ad esempio il meraviglioso The Blues Brothers scritto e diretto da John Landis e con protagonisti i mitici Dan Aykroyd e il compianto John Belushi.

La curiosità forse più nota del film uscito per la prima volta nelle sale americane ormai quarant'anni fa è quella legata alla scena dell'inseguimento in auto con il più alto numero di macchine distrutte, ma forse non sapete che John Belushi, interprete di Jake "Joliet" Blues, era soprannominato sul set del film Black Hole, "Buco Nero", e per un motivo ben preciso e a suo modo divertente.



In pratica, durante le riprese del cult di Landis, Belushi era solito perdere in continuazione i suoi iconici occhiali neri che sia lui che il personaggio di Aykroyd, Elwood Blues, indossano praticamente in ogni scena. E quando diciamo "era solito perdere" intendiamo che, stando alle dichiarazioni nei video dal backstage, Belushi perdeva o distruggeva i suoi occhiali a ogni ciak o quasi, arrivando a cambiare centinaia di occhiali da sole. In pratica girava, perdeva gli occhiali, ne prendeva di nuovi, girava e continuava questo circolo vizioso.



Un buco nero che ingoiava tutto. Se volete rivedere The Blues Brothers, questa sera, 17 agosto 2020, andrà in onda su Iris alle ore 21:00.