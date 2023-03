The Blues Brothers, perchè John Belushi veniva chiamato 'l'ospite d'America'?

The Blues Brothers è una delle pellicole comico - demenziali (e musicali) più celebrate della storia del cinema. La lavorazione del film, anche grazie alla presenza nel cast di divi della musica, è stata caratterizzata da situazioni assurde ai limite del surreale.

La maggior parte di queste storie coinvolgevano, ovviamente, i due protagonisti Dan Aykroyd e John Belushi. Il secondo, in particolare, era famoso per il suo carattere altalenante e il suo essere una persona totalmente imprevedibile. Sul set John Belushi veniva chiamato "Black Hole" a causa della sua tendenza a prendere tutti i paia di occhiali da sole che gli venivano forniti per le scene. Non era cosa rara che l'attore scomparisse durante le riprese finendo nelle situazioni più assurde ed imprevedibili.

Addirittura, durante la lavorazione di alcune scene in notturna, Belushi scomparse totalmente dal set spingendo la crew a cercarlo per ore. A capire dove si trovasse fu Dan Aykroyd che, guardandosi intorno nella strada nel quale si trovavano, aveva notato un'unica casa con la luce accesa. Si presentò alla porta venendo accolto dal padrone di casa che gli chiese se fosse lì per Belushi. Poco ore prima, infatti, l'attore si era presentato a casa loro chiedendo se potessero offrirgli un pò di latte ed un panino e addormentandosi poi sul loro divano. Da quel momento Aykroyd cominciò a chiamarlo "l'ospite d'America" proprio per questo motivo.

