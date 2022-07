The Blues Brothers, da James Brown ad Aretha Franklin: quanti problemi con il playback!

Se The Blues Brothers è diventato il cult che tutti conosciamo lo si deve, oltre che al carisma dei suoi iconici protagonisti, anche alla presenza nel cast di alcune vere e proprie leggende della musica: da Ray Charles ad Aretha Franklin, passando per John Lee Hooker e James Brown, il film con John Belushi fu una vera gioia per le orecchie!

Proprio la presenza di questi miti del pentagramma, però, causò più di un problema durante le riprese: essere dei grandi musicisti è una cosa, sapere come funzioni il mondo del cinema un'altra... Insomma, non si poteva certo pretendere che nomi come quelli fatti in apertura avessero particolare dimestichezza con cose come il playback!

Il lypsinc, pratica ovviamente utilizzatissima nei musical per il grande schermo, creò quindi non pochi grattacapi a Brown e soci: proprio il buon James decise ad esempio di cantare live sul sottofondo di una registrazione, mentre la parte di John Lee Hooker fu registrata live al Maxwell Street Market di Chicago; non andò meglio con sua maestà Aretha Franklin, che costrinse la crew ad un taglia e cuci dei rari pezzi in cui il suo labiale risultava sincronizzato con la traccia.

Una vera fatica, insomma... Ma che ne sia valsa la pena non c'è davvero alcun dubbio, non trovate? Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di The Blues Brothers.