The Blues Brothers arriva in streaming per festeggiare i 40: ecco dove vederlo

Il 20 giugno 1980 fu proiettato per la prima volta nei cinema americani The Blues Brothers, film divenuto cult tanto per il mondo del cinema quanto per la cultura rock e blues grazie anche alla sua colonna sonora, tra le più ascoltate di sempre.

Per celebrare questo importante traguardo, il film diretto dal grande John Landis ed ora è disponibile in abbonamento su TIMVISION: per i pochi che non lo sapessero, il film racconta “la missione per conto di Dio” dei fratelli Jake "Joliet" Blues (John Belushi) ed Elwood Blues (Dan Aykroyd), personaggi inventati dalle due star ai tempi delle prime collaborazioni nel celebre programma televisivo statunitense Saturday Night Live. Qui, per evitare la chiusura l'orfanotrofio dove sono cresciuti, decidono di organizzare un concerto del loro gruppo blues per raccogliere così i soldi necessari a salvarlo. Per farlo si lanceranno a tutto gas per le strade di Chicago a bordo della loro celeberrima Bluesmobile, seminando polvere, macchine della polizia e soprattutto tanto caos.

The Blues Brothers ha lanciato nell’immaginario collettivo la moda dell'abito nero completo di cravatta, cappello e occhiali da sole, e ha visto la partecipazione di alcuni dei più grandi rappresentanti del soul e rhythm & blues come Ray Charles, Aretha Franklin e James Brown.

