The Blue Afternoon That Lasted Forever, sci-fi dai produttori di A Quiet Place: i dettagli

Come riporta in queste ultime ore Variety, Paramount Pictures ha ottenuto i diritti di sfruttamento di The Blue Afternoon That Lasted Forever, racconto breve del blasonato Daniel H. Wilson (Robopocalypse) che sarà adattato per il grande schermo dai produttori del bellissimo A Quiet Place, Andrew Form e Brad Fuller.

I due produrranno con la loro etichetta Full Form Entertainment, che la scorsa estate ha siglato un accordo di prima visione proprio con la Paramount, in cui rientra questo interessante progetto. Ad adattare il romanzo in film ci penserà poi lo stesso Wilson, alla sua prima esperienza come sceneggiatore cinematografico, se escludiamo il soggetto di The Nostalgist di Giacomo Cimini nel 2014.



La storia di The Blue Afternoon That Lasted Forever segue la vicenda di un padre single e fisico della NASA che scopre l'esistenza di un buco nero pronto a risucchiare la Terra in pochi giorni. Il problema è che nessuno, compresi tutti i suoi colleghi della NASA, gli crede. L'unica persona che si fida di lui è la figlia di 10 anni, ma il loro legame è ora minacciato da una forza estranea. Eric tenta così di salvare la sua relazione con la piccola Marie e anche un'intera popolazione riluttante ad ascoltare i suoi avvertimenti sull'imminente cataclisma.



Sempre Variety scrive che diversi offerenti stavano seguendo i diritti, tra cui la Amblin, J.J Abrams, Sony e anche MGM, ma alla fine è stata Paramount ad acquistarli con la migliore offerta.