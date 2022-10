In the Blink of an Eye: Andrew Stanton alla regia del film paragonato a 2001 e Magnolia

Dopo aver legato il suo nome a quello della Pixar, Andrew Stanton da sceneggiatore ha poi compiuto il salto alla regia riuscendo a vincere due Premi Oscar con Alla ricerca di Nemo e WALL-E. Il salto nel mondo del live-action non è stato altrettanto felice, con il fallimentare John Carter, ma tutto è pronto per il ritorno di Stanton al live-action.

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, Andrew Stanton è stato ingaggiato per dirigere In the Blink of an Eye, ambizioso film drammatico fantascientifico.

In the Blink of an Eye sarà un film della Searchlight Pictures con la produzione di Jared Ian Goldman (già produttore di Ingrid Goes West e Russian Doll). La sceneggiatura originale è stata scritta da Colby Day, che sarà anche produttore esecutivo. Il film "cerca di esplorare nientemeno che l'intera storia del mondo e di affrontare la natura della vita, dell'amore, della speranza e dei legami, concentrandosi su tre storyline che si intersecano". Secondo THR, la sceneggiatura è stata paragonata a 2001: Odissea nello spazio, Interstellar e Magnolia.

La sceneggiatura di Day è stata inserita nella Black List del 2017, contribuendo a lanciare la sua carriera di sceneggiatore. Lo sceneggiatore ha recentemente scritto Spaceman, l'imminente adattamento di un romanzo ceco che affronta il tema della solitudine attraverso un gigantesco ragno parlante. Il film prodotto da Netflix è diretto da Johan Renck (Chernobyl) e ha come protagonisti Adam Sandler e Carey Mulligan.

I film di Stanton WALL-E e Alla ricerca di Nemo hanno vinto l'Oscar nella categoria miglior film d'animazione e gli sono valsi anche una nomination agli Oscar per la sceneggiatura. È stato una delle principali forze creative della Pixar e ha ottenuto ulteriori nomination per le sceneggiature di film come Toy Story e Toy Story 3. Il suo ultimo film Pixar è stato Alla ricerca di Dory (2016), mentre come dicevamo il suo debutto in live action è stato John Carter del 2012, il tentpole Disney basato sul personaggio di Edgar Rice Burroughs.

Di recente, Stanton è stato impegnato in numerose serie televisive di successo come Stranger Things, Better Call Saul, For All Makind e Obi-Wan Kenobi. Su queste pagine potete recuperare la recensione di Alla ricerca di Dory, sua ultima regia per il cinema. Stanton aveva svelato i piani per due sequel di John Carter mai realizzati dopo il flop della pellicola Disney.