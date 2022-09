The Blind Side, quando Sandra Bullock stava per abbandonare il suo ruolo da Oscar

La strada per il successo è lastricata di scelte, e non sempre quella che in un certo momento sembra quella giusta si rivelerà poi tale con il senno di poi: pensiamo, ad esempio, alla clamorosa occasione che Sandra Bullock avrebbe perso se avesse seguito il suo istinto e avesse dato forfait durante le riprese di The Blind Side!

Partiamo dal principio: non tutti sanno che il ruolo per cui la nostra Sandra avrebbe portato a casa il suo primo (e, per ora, unico) Oscar come Miglior attrice protagonista fu inizialmente offerto a Julia Roberts, che declinò l'offerta perché poco convinta di esser la persona adatta ad interpretare una cristiana fervente come Leigh Anne Tuohy.

Al posto della star di Notting Hill subentrò quindi Sandra Bullock, il cui approccio con il film di John Lee Hancock fu però tutt'altro che felice: la star di Gravity era infatti convinta di star facendo un pessimo lavoro, al punto da prendere seriamente in considerazione l'idea di abbandonare le riprese e di cedere il suo posto da protagonista.

Bullock teneva infatti in gran considerazione l'impegno profuso da Hancock nella scrittura del film, e aveva il terrore di render vani i suoi sforzi rovinando tutto: la crisi, però, in qualche modo rientrò, portando ai risultati che ben conosciamo! Per saperne di più, comunque, qui vi lasciamo la nostra recensione di The Blind Side.