The Blair Witch Project, il cast dell'originale infuriato dopo l'annuncio del nuovo film!

Le tre star protagoniste dell'horror del 1999, The Blair Witch Project, non hanno preso benissimo la notizia del reboot e hanno pubblicato una nota ufficiale chiedendo a Lionsgate di pagargli le royalty retroattive e di dar loro la possibilità di fornire il proprio apporto creativo sul prossimo film che andrà presto in produzione.

Heather Donahue, Joshua Leonard e Michael Williams hanno dichiarato:"Nella nostra veste di insider che hanno creato Blair Witch e che hanno ascoltato ciò che i fan amano e desiderano per venticinque anni, siamo la vostra più grande risorsa segreta, finora inutilizzata".

Anche i registi del primo film, Daniel Myrick ed Eduardo Sanchez, hanno pubblicato una dichiarazione a sostegno del cast, firmata anche dai produttori:"Sebbene noi filmmaker originali rispettiamo il diritto di Lionsgate di monetizzare la proprietà del marchio come ritiene opportuno, dobbiamo evidenziare i significativi contributi del cast originale - Heather Donahue, Joshua Leonard e Mike Williams, in qualità di veri e propri simboli di quello che è diventato un franchise. I loro volti, le loro voci e i loro veri nomi sono indissolubilmente legati a The Blair Witch Project. I loro unici contributi non sono hanno definito l'autenticità del film ma continuano ad avere un impatto per il pubblico di tutto il mondo".

The Blair Witch Project torna al cinema con un reboot ma fu uno dei casi cinematografici maggiormente clamorosi di fine millennio. Costato meno di 1 milione di dollari, il film ne incassò 248, issandosi nei piani alti della classifica dei film indipendenti di maggior successo mai realizzati. Nel 2000 venne prodotto un sequel e poi nel 2016 un remake, senza il coinvolgimento del team originale, ed entrambi i film si rivelarono dei flop.

Donahue, Leonard e Williams nel primo film interpretano tre studenti universitari che si avventurano nei boschi del Maryland per creare un documentario su una mitica figura nota come la Strega di Blair. Il trio improvvisamente scompare e il film si concentra sulle riprese di ciò che avvenne rimaste nella videocamera.

