The Black Phone: ecco il nuovo trailer dell'horror con Ethan Hawke!

A sei mesi dall'uscita del primo trailer di The Black Phone, arriva finalmente un nuovo trailer del film di Scott Derrickson, che riporta sui nostri schermi un terrificante Ethan Hawke.

Come sappiamo questa pellicola non solo segna il ritorno definitivo di Scott Derrickson nel campo dell'horror, ma vede la reunion tra il regista e la Blumhouse, casa di produzione che si occupa principalmente di film di questo genere. The Black Phone è in verità un adattamento dell'omonimo e agghiacciante racconto di Joe Hill, curato dallo stesso regista e da C. Robert Cargill, suo collaboratore fidato.

La storia del film ci riporta negli anni '70, dove seguiamo Finney, un tredicenne rapito dal personaggio mascherato interpretato da Hawke, che è conosciuto da tutti come "The Grabber". Quest'ultimo tiene il ragazzo in uno scantinato con una linea fissa disconnessa, e ogni tanto gli spiriti delle ex vittime di The Grabber lo fanno suonare, per provare ad aiutare Finney a evitare un destino simile al loro. Nel frattempo, la sorella di Finney, Gwen, ha delle specie di visioni psichiche, in cui sogna come è avvenuta la scomparsa del fratello.

Nel cast insieme a Hawke ci sono anche Mason Thames e Madeleine McGraw, che portano sulle spalle un prodotto che ha già conquistato il pubblico in occasione di eventi come il Fantastic Fest. Ora non ci resta che attendere per poterlo vedere, ma intanto possiamo goderci il nuovo trailer!