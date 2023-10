The Black Phone, il sequel si farà? 'Ne abbiamo parlato'

Lo scorso marzo arrivava su Netflix Black Phone, l'horror con Ethan Hawke che vede l'attore nei panni di un assassino spietato. Finalmente si parla di sequel, e a regalare delle dichiarazioni interessanti è Scott Derrickson.

In una recente intervista per ComicBook.com, il filmmaker ha dichiarato che: "[Un sequel] È possibile. Non è una cosa definitiva, ma se lo diventerà, sarete i primi a saperlo".

Ma c'è una condizione fondamentale per la realizzazione di un eventuale sequel: la presenza di Ethan Hawke. "Posso dirvi che non farei un sequel di Black Phone senza Ethan. Non credo che avrebbe senso farlo", ha continuato Derrickson. L'interpretazione dell'attore non è sostituibile: deve esserci.

Questa non è la prima volta che Derrickson parla del sequel di Black Phone: già nel 2022 non aveva chiuso questa ipotesi, essendo molto appassionato ed affezionato ai personaggi. Inoltre, per lui 'la maschera sarebbe 'così iconica' da meritare un sequel a priori.

Ad ogni modo, come spesso accade, servirà del tempo prima di confermare o meno la scrittura e produzione di un sequel. Non ci resta dunque che aspettare ulteriori sviluppi.

Per concludere questa notizia abbiamo pensato di rimandarvi alla nostra recensione di Black Phone. Se non l'avete già letta, correte a farlo!

