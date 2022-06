The Black Phone, Scott Derrickson su somiglianze e differenze con Doctor Strange

Scott Derrickson è passato da Sinister a Doctor Strange a The Black Phone, e ora il regista rivela quali somiglianze e quali differenze ha trovato nel realizzare questi film così diversi, ma anche così simili tra loro.

"Dal profondo del cuore vi dico che lavorare a Doctor Strange è stata un'esperienza fantastica" ha premesso Derrickson, ribadendo ancora una volta come sia rimasto in buoni rapporti con i Marvel Studios dopo l'abbandono della regia di Doctor Strange 2.

"Ma quando realizzi un film di quella portata per la Marvel, ciò che fai davvero è lavorare con Kevin Feige. Stai creando quel film assieme a lui, e ci sono tante persone diverse che ne influenzano il procedimento. Mi sono sentito incredibilmente sostenuto nel realizzare quella pellicola. Ho fatto il film che volevo fare, ma è diverso rispetto a quando lavori a un film horror minore, più contenuto, perché lì operi davvero come un autore" ha continuato il regista.

"Dipende tutto da te, e Jason Blum è il più grande produttore. Sia per Sinister che per questo film tutto ciò che ha fatto è stato dire '[Puoi avere] tutto quello di cui hai bisogno. Fa il film che vuoi fare'" ha aggiunto, concludendo con una risata "E così ho fatto in entrambi i casi. Ma la cosa divertente è che il budget di Sinister era di 3 milioni, questo film invece 18 milioni. Doctor Strange più di 200 milioni. Ma sono tutti uguali! Non c'è mai abbastanza tempo o denaro, hai lo stesso problema con tutti!"

